giovani e studenti per gaza sciopero il 3 e in piazza il 4

Tempo di lettura: 2 minuti Cresce la mobilitazione giovanile in solidarietà al popolo palestinese. La Rete della Conoscenza – che riunisce Link Coordinamento Universitario e l’Unione degli Studenti – annuncia la propria adesione allo sciopero generale del 3 ottobre e al corteo nazionale del 4 ottobre a Roma, con uno spezzone giovanile e studentesco. “ Come Rete della Conoscenza saremo nelle piazze di tutto il Paese per lottare al fianco della Palestina, contro il genocidio che Israele sta compiendo nei territori occupati e a Gaza e per denunciare la complicità dello Stato italiano – dice Francesca Cantagallo, coordinatrice nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

