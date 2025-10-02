Giovane coppia sorpresa con refurtiva | denunciata per furto aggravato in concorso
Furto aggravato in concorso: è l’accusa di cui dovranno rispondere un uomo e una donna, entrambi di origini romene e residenti in provincia di Salerno, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Avellino. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: giovane - coppia
Tragico incidente stradale, si schianta giovane coppia di fidanzati: tornavano dal mare
I motivi per cui questa giovane coppia non dovrebbe mai tornare insieme
Carpegna, vacanza finisce in tragedia: la moto sbanda e la coppia vola sull'asfalto, muore una giovane. Ferito il compagno
Fabiosa Italia. . Un Dono Inaspettato di Cura Alla cassa, una madre si accorge di non avere abbastanza soldi per i pannolini. Una giovane coppia nelle vicinanze se ne accorge, si avvicina gentilmente e compra i pannolini per lei. Grata e commossa, li abbracc - facebook.com Vai su Facebook
Vicino Piacenza la giovane coppia che fa alta cucina dentro un’antica locanda medievale per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X