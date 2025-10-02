Giornate Fai presentazione a Bagnoli con visita in anteprima all’ex area industriale

Martedì 7 ottobre, alle ore 10,30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma delle  Giornate Fai d’Autunno in Campania al7 l’Auditorium Porta del Parco (ingresso da Via Diocleziano, 341), con la  visita in anteprima  allArea di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio  (ex Area industriale di Bagnoli). Intervengono:  Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania,  Dino Falconio, sub commissario per l’area di Bagnoli – Coroglio, Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale Fai Campania,   Francesco Esposito, capogruppo Fai Giovani Napoli e l’intervento di Seda International Packaging Group. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

