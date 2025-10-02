Giornate Fai d’autunno i luoghi aperti in Toscana Umbria e nello Spezzino

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appuntamento con i tesori nascosti è per l’11 e 12 ottobre, quattordicesima edizione dell’iniziativa promossa dal Fondo per l’Ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giornate fai d8217autunno i luoghi aperti in toscana umbria e nello spezzino

© Lanazione.it - Giornate Fai d’autunno, i luoghi aperti in Toscana, Umbria e nello Spezzino

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d'autunno 2025, i tesori da scoprire e visitare a Viterbo e nel Lazio

giornate fai d8217autunno luoghiGiornate FAI d’autunno: i luoghi da visitare in Italia l’11 e 12 ottobre 2025 - In occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano, sono tantissime le aperture eccezionali di alcuni dei Beni FAI. Si legge su siviaggia.it

giornate fai d8217autunno luoghiGiornate FAI d’Autunno nel Lazio: tutti i luoghi straordinari aperti l’11 e 12 ottobre 2025 - Weekend 11–12 ottobre 2025 nel Lazio con le Giornate FAI d’Autunno: Viminale visitabile su prenotazione, itinerari esclusivi a Roma e nei borghi, siti di pregio solitamente chiusi ... Secondo ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D8217autunno Luoghi