Giornate FAI d’autunno 2025 | in Toscana 29 tesori da scoprire

In Toscana nelle 9 provincie sono 28 i luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, che i visitatori protranno apprezzare grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

