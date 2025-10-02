Giornate Fai d' autunno 2025 i tesori da scoprire e visitare a Viterbo e nel Lazio

Viterbotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornate Fai d'autunno 2025, sabato 11 e domenica 12 ottobre l'appuntamento che porta cittadini e turisti alla scoperta di luoghi eccezionali, spesso poco conosciuti o normalmente non accessibili. Per la 14esima edizione oltre 700 siti sono aperti al pubblico in 350 città italiane.Giornate Fai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai d autunnoDespar sostiene le Giornate Fai d'Autunno - Despar conferma il proprio sostegno alle Giornate Fai d'Autunno 2025, l'iniziativa promossa dal Fondo per l'Ambiente Italiano Ets e dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e p ... Riporta ansa.it

giornate fai d autunnoGiornate FAI d’Autunno: aperture eccezionali nel Lazio l’11 e 12 ottobre - Visite guidate tra palazzi storici, ville, giardini e siti solitamente chiusi al pubblico o poco conosciuti. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D Autunno