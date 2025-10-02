Giornalisti Rai querelati solidarietà Odg Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Ordine dei Giornalisti della Campania è al fianco dell’inviato Rai Geo Nocchetti querelato per diffamazione, assieme all’ex direttore Tgr e all’ex caporedattore di Napoli coinvolti per omesso controllo, dal magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un servizio televisivo relativo al processo nei confronti di decine di agenti della Casa circondariale sammaritana accusati di pestaggi nell’anno 2020 contro alcun reclusi. Il servizio, realizzato dal giornalista Geo Nocchetti, racconta quanto emerso nel dibattimento in corso nell’aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere in relazione ad un video relativo al colloquio con un recluso da parte del magistrato di Sorveglianza che ha firmato la querela. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornalisti Rai querelati, solidarietà Odg Campania

In questa notizia si parla di: giornalisti - querelati

