Giornalisti attivisti studenti e politici | chi sono gli italiani fermati con la Flotilla

Ilgiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle repliche al Senato, ha informato l'Aula e la cittadinanza che gli italiani fermati a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla sono in tutto 40. " Sono tutti in buone condizioni ", ha fatto sapere il ministro, che ha anche informato che i primi rimpatri inizieranno domani, 3 ottobre. Ovviamente, i primi a lasciare Israele saranno gli attivisti che accetteranno l'espulsione volontaria, per gli altri ci sarà un procedimento diverso che include anche un passaggio davanti a un tribunale. Tra gli italiani ci sono politici, ambientalisti, esponenti della pubblica amministrazione, studenti ma anche giornalisti che accompagnavano la missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

giornalisti attivisti studenti e politici chi sono gli italiani fermati con la flotilla

© Ilgiornale.it - Giornalisti, attivisti, studenti e politici: chi sono gli italiani fermati con la Flotilla

In questa notizia si parla di: giornalisti - attivisti

giornalisti attivisti studenti politiciParlamento Ue: resi noti i candidati al Premio Sacharov. Attivisti dei diritti umani, giornalisti, manifestanti. C’è persino Charlie Kirk - È stato stilato oggi l’elenco dei candidati al Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, il più alto riconoscimento europeo per l'impegno e il lavoro a favore dei diritti umani. Riporta agensir.it

Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza - Gli studenti dell'Università di Birzeit hanno marciato e protestato contro l'uccisione dei giornalisti di Al Jazeera, portando con sé le foto dei giornalisti uccisi domenica in un attacco aereo ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornalisti Attivisti Studenti Politici