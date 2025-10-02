Giornalisti attivisti studenti e politici | chi sono gli italiani fermati con la Flotilla
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle repliche al Senato, ha informato l'Aula e la cittadinanza che gli italiani fermati a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla sono in tutto 40. " Sono tutti in buone condizioni ", ha fatto sapere il ministro, che ha anche informato che i primi rimpatri inizieranno domani, 3 ottobre. Ovviamente, i primi a lasciare Israele saranno gli attivisti che accetteranno l'espulsione volontaria, per gli altri ci sarà un procedimento diverso che include anche un passaggio davanti a un tribunale. Tra gli italiani ci sono politici, ambientalisti, esponenti della pubblica amministrazione, studenti ma anche giornalisti che accompagnavano la missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: giornalisti - attivisti
È salpata ieri pomeriggio alle 17 dal porto di Otranto la Coscience, una delle navi della Freedom Flotilla Coalition, iniziativa internazionale che riunisce medici, attivisti, giornalisti e rappresentanti di diverse tradizioni religiose e civili. La partenza dal Salento si i Vai su Facebook
Israele è pronta ad uccidere gli attivisti dalla flottiglia. L’IDF usa la stessa menzogna che ha usato per giustificare l’uccisione di 280 giornalisti palestinesi a Gaza: “Hamas finanzia la missione, abbiamo i documenti che lo provano.” L’Italia si rende complice del - X Vai su X
Parlamento Ue: resi noti i candidati al Premio Sacharov. Attivisti dei diritti umani, giornalisti, manifestanti. C’è persino Charlie Kirk - È stato stilato oggi l’elenco dei candidati al Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, il più alto riconoscimento europeo per l'impegno e il lavoro a favore dei diritti umani. Riporta agensir.it
Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza - Gli studenti dell'Università di Birzeit hanno marciato e protestato contro l'uccisione dei giornalisti di Al Jazeera, portando con sé le foto dei giornalisti uccisi domenica in un attacco aereo ... tg24.sky.it scrive