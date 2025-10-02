Giornalisti attivisti studenti e politici | chi sono gli italiani fermati con la Flotilla

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle repliche al Senato, ha informato l'Aula e la cittadinanza che gli italiani fermati a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla sono in tutto 40. " Sono tutti in buone condizioni ", ha fatto sapere il ministro, che ha anche informato che i primi rimpatri inizieranno domani, 3 ottobre. Ovviamente, i primi a lasciare Israele saranno gli attivisti che accetteranno l'espulsione volontaria, per gli altri ci sarà un procedimento diverso che include anche un passaggio davanti a un tribunale. Tra gli italiani ci sono politici, ambientalisti, esponenti della pubblica amministrazione, studenti ma anche giornalisti che accompagnavano la missione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

