"Ho una maggioranza civica e libera. Non ho bisogno di stampelle; il giorno in cui non potrò contare più su questa maggioranza, non cercherò appoggi o alleanze. Semplicemente saluto e me ne vado. Serenamente". Parola del sindaco Giorgio Del Ghingaro che all’indomani del consiglio comunale in cui sono state messe ai voti (e respinte) le mozioni di sfiducia (chiamiamole impropriamente così) nei confronti del presidente del Pucciniano Fabrizio Miracolo, chiarisce ("Dopo una marea di chiacchiere", spiega) la posizione sua e della sua coalizione negando di aver mai cercato o addirittura sottoscritto impegni e accordi con altri partiti, leggi Lega e Fratelli d’Italia (o parti di esse) per garantirsi i numeri per governare in caso di defezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorgio Del Ghingaro: "Maggioranza solida. E se non lo fosse più, saluterei e andrei via"