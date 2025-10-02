giorgia meloni e la sua visione trumpiana del mondo

Del discorso di sedici minuti del 24 settembre pronunciato dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni all’Assemblea annuale delle Nazioni Unite a New York, dopo il comizio di cinquantacinque minuti di Donald Trump del 23 settembre, conviene sottolineare la sua visione del mondo e dell’Europa, in cui viene smentita l’idea di un’apparente equidistanza fra atlantismo ed europeismo, con una conferma della sua visione trumpiana del mondo e della soluzione delle gravi sfide in corso, a cominciare dalle guerre in Ucraina e Gaza. In primo luogo, e contrariamente ad altri leader mondiali come i presidenti brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, indonesiano Prabowo Subianto e colombiano Gustavo Petro, Giorgia Meloni non ha espresso nessuna concreta idea o proposta italiana sul dibattito relativo alla riforma delle strutture e dei programmi delle Nazioni Unite, al centro del rapporto del segretario generale António Guterres «Shifting Paradigms: united to deliver», che si fonda sui tre pilastri del ruolo delle Nazioni Unite: pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

