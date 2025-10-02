Giordano | Allegri? Bravissimo sia a difendere che attaccare Sullo scudetto…

Intervistato dai microfoni del quotidiano 'La Nuova Sardegna', l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha parlato del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giordano: “Allegri? Bravissimo sia a difendere che attaccare. Sullo scudetto…”

In questa notizia si parla di: giordano - allegri

Le dure parole di Cassano sul Milan e su Massimiliano Allegri - facebook.com Vai su Facebook

Giordano su Allegri: "Rido quando sento parla di calcio spettacolo. Juve in corsa per lo Scudetto" - Intervistato dal quotidiano La Nuova Sardegna, l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha parlato della sfida che il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto contro il Napoli e della ... tuttojuve.com scrive