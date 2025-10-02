Giochi animazione e mascotte | a Palma la Festa della famiglia fa il pieno di presenze

Agrigentonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata indimenticabile per Palma di Montechiaro. La terza edizione della “Festa della famiglia” ha trasformato la villa di piazza Giulio Tomasi in un parco dei sogni, con migliaia di persone accorse da tutta la città e dai centri vicini superando il successo degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: giochi - animazione

