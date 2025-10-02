Giocare d’anticipo con la prevenzione nello sport | ecco l’interessante progetto

La prevenzione all’interno del panorama sportivo può far la differenza. “ Salute Maschile: fai goal con la prevenzione ” è il progetto presentato nei giorni scorsi al Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato” di Santa Maria di Castellabate (Salerno). Appassionante e interessante iniziativa che mixa sport e cultura sanitaria per promuovere informazione, screening e buone pratiche rivolte agli uomini di ogni età. Il tutto sotto il segno della prevenzione all’interno del pianeta sportivo. L’incontro è stato moderato da Antonio Vuolo e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, medici, dirigenti sportivi ed esponenti del territorio. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

