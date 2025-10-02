Gigio Donnarumma rigore e rissa | come fa sbroccare i tifosi
Il Manchester City torna da Monaco con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca. La squadra di Guardiola, avanti per gran parte del match, è stata raggiunta solo nel finale, in casa del Monaco, grazie a un rigore discusso concesso dopo la revisione al Var. Protagonista in negativo, almeno sul piano disciplinare, Gianluigi Donnarumma: il portiere italiano ha rischiato seriamente di farsi espellere per un gesto di nervosismo che ha acceso gli animi a bordocampo. L’episodio decisivo arriva all’85’. Su una punizione laterale, Nico Gonzalez alza troppo il piede e colpisce Dier al volto, impedendogli di giocare il pallone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
