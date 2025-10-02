Gigantesca discarica abusiva scovata a Brancaleone tra la montagna di rifiuti anche due carcasse di auto
Maxi discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone: cinque denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: gigantesca - discarica
Fuori dal coro. . Un campo rom che doveva essere temporaneo e invece è qui a Selargius (CA) da ben 33 anni ed è diventato una gigantesca discarica a cielo aperto. Gli 8.500 euro offerti alle famiglie rom per andarsene non li vuole nessuno e gli occupanti, d - facebook.com Vai su Facebook
Un campo rom che doveva essere temporaneo e invece è qui a Selargius (CA) da ben 33 anni ed è diventato una gigantesca discarica a cielo aperto. Gli 8.500 euro offerti alle famiglie rom per andarsene non li vuole nessuno e gli occupanti, da qui, non se ne - X Vai su X
Gigantesca discarica abusiva scovata a Brancaleone, tra la montagna di rifiuti anche due carcasse di auto - Maxi discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone: cinque denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali. Come scrive virgilio.it
Seregno, discarica abusiva scovata dai droni: rifiuti abbandonati, tre denunce - Scarti di lavorazioni edili abbandonati in un campo all’interno del parco Grubria. Segnala ilgiorno.it