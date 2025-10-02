Gigantesca discarica abusiva scovata a Brancaleone tra la montagna di rifiuti anche due carcasse di auto

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone: cinque denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

gigantesca discarica abusiva scovata a brancaleone tra la montagna di rifiuti anche due carcasse di auto

© Notizie.virgilio.it - Gigantesca discarica abusiva scovata a Brancaleone, tra la montagna di rifiuti anche due carcasse di auto

In questa notizia si parla di: gigantesca - discarica

gigantesca discarica abusiva scovataGigantesca discarica abusiva scovata a Brancaleone, tra la montagna di rifiuti anche due carcasse di auto - Maxi discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone: cinque denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali. Come scrive virgilio.it

Seregno, discarica abusiva scovata dai droni: rifiuti abbandonati, tre denunce - Scarti di lavorazioni edili abbandonati in un campo all’interno del parco Grubria. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gigantesca Discarica Abusiva Scovata