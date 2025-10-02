Giffoni Valle Piana arrivano i parcheggi rosa | nove aree individuate

Il Comune di Giffoni Valle Piana ha istituito i “parcheggi rosa”, nuovi stalli riservati per agevolare la sosta delle donne in gravidanza e dei genitori con figli fino a due anni. La decisione, presa dalla giunta guidata dal sindaco Antonio Giuliano, rende ora disponibili aree di sosta dedicate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

