Giffoni Porta i nonni al cinema | domenica 5 ottobre la festa speciale per le famiglie

Domenica 5 ottobre Giffoni celebrerà la Festa dei Nonni con una mattinata speciale fatta di coccole, cinema e divertimento. Un appuntamento che ormai è diventato un tassello prezioso di Giffoni, in linea con la sua mission: essere una casa aperta tutto l’anno per i giovani e le loro famiglie. E così come i nonni, ogni giorno, si dedicano a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, offrendo loro amore e comprensione, anche Giffoni conferma in ogni occasione il suo essere luogo magico dell’accoglienza. Ancora una volta il claim scelto per celebrare questa ricorrenza è “Porta i nonni al cinema”: nonni e nipoti avranno infatti l’opportunità di assistere nella Sala Blu della Multimedia Valley alla proiezione di un film di animazione. 🔗 Leggi su Zon.it

