Giffoni | la Festa dei Nonni con una mattinata speciale fatta di coccole cinema e divertimento

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' in programma il 5 ottobre, a Giffoni, la Festa dei Nonni con una mattinata speciale fatta di coccole, cinema e divertimento. Un appuntamento che ormai è diventato un tassello prezioso di Giffoni, in linea con la sua mission: essere una casa aperta tutto l'anno per i giovani e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giffoni - festa

Giffoni, “Porta i nonni al cinema”: domenica 5 ottobre, la festa speciale per le famiglie

giffoni festa nonni mattinataGiffoni celebra la festa dei Nonni - Un appuntamento che ormai è diventato un tassello prezioso di Giffoni, in linea con la sua mission: essere una casa ... Scrive ansa.it

giffoni festa nonni mattinataGiffoni, “Porta i nonni al cinema”: domenica 5 ottobre, la festa speciale per le famiglie - Domenica 5 ottobre Giffoni celebrerà la Festa dei Nonni con una mattinata speciale fatta di coccole, cinema e divertimento. Riporta zon.it

Cerca Video su questo argomento: Giffoni Festa Nonni Mattinata