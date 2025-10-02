E' in programma il 5 ottobre, a Giffoni, la Festa dei Nonni con una mattinata speciale fatta di coccole, cinema e divertimento. Un appuntamento che ormai è diventato un tassello prezioso di Giffoni, in linea con la sua mission: essere una casa aperta tutto l'anno per i giovani e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it