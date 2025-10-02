Gianni Amelio Roberto Andò Maurizio Nichetti | i protagonisti premiati alla 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Gianni Amelio, Roberto Andò, Maurizio Nichetti: sono questi i protagonisti premiati della 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma dal 7 all’11 ottobre a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Con moltissimi titoli arrivati da tutto il mondo, la selezione comprende 26 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi e conferma la 43ma edizione come una delle più ricche sia in termini di ospiti che di contenuti. Invitati d’eccezione tre grandi autori del cinema italiano: Gianni Amelio, Roberto Andò e Maurizio Nichetti. I primi due riceveranno il Premio Marzocco alla Carriera, il terzo il Premio Valdarno Cinema alla Carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

