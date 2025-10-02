Gianni Amelio Roberto Andò Maurizio Nichetti i premiati di ValdarnoCinema Film Festival

Gianni Amelio, Roberto Andò, Maurizio Nichetti: sono questi i protagonisti premiati della 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma dal 7 all’11 ottobre a San Giovanni Valdarno. Con moltissimi titoli arrivati da tutto il mondo, la selezione comprende 26 film in concorso, tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

