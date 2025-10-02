Gianni Amelio Roberto Andò Maurizio Nichetti i premiati di ValdarnoCinema Film Festival
Gianni Amelio, Roberto Andò, Maurizio Nichetti: sono questi i protagonisti premiati della 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma dal 7 all’11 ottobre a San Giovanni Valdarno. Con moltissimi titoli arrivati da tutto il mondo, la selezione comprende 26 film in concorso, tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: gianni - amelio
Lucca Film Festival. Oggi il premio alla carriera al regista Gianni Amelio
Gianni Amelio: "Guerre e tirannie, l’orrore è di nuovo qui"
Lucca Film Festival, Gianni Amelio agli studenti: "Il talento, senza il carattere, non vale niente"
Appuntamento al cinema con "Porte aperte", un film di @gianniamelio_official, ispirato all’omonimo libro di Leonardo Sciascia, a sua volta ispirato ad un fatto realmente accaduto. Palermo, 1936. Tommaso Scalia è imputato per tre omicidi. La condanna - facebook.com Vai su Facebook
ValdarnoCinema Film Festival. Protagonisti Gianni Amelio, Roberto Andò e Maurizio Nichetti - X Vai su X