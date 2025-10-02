Gianluigi Osteri premiato al San Gennaro World 2025 | Con il cinema costruiamo futuro e speranza per Napoli
Grande emozione sul Sagrato del Duomo di Napoli per la consegna del Premio San Gennaro World 2025 a Gianluigi Osteri, imprenditore e direttore artistico dell’Afragola Film Festival, insignito del riconoscimento dalle mani del critico cinematografico Valerio Caprara. Il premio è stato attribuito a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: gianluigi - osteri
Un’emozione grande, di quelle che scaldano il cuore. Ieri Gianluigi Osteri ha ricevuto il Premio San Gennaro World, un riconoscimento che va oltre il trofeo e diventa abbraccio, gratitudine e conferma di un percorso fatto di passione. A consegnarlo è st - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Gianluigi Morini, fondatore e patron del San Domenico di Imola - Lo storico ristorante festeggia proprio nel 2020 i suoi primi 50 anni di attività: fu il patron Gianluigi Morini a battezzare l’esordio in cucina di un giovanissimo Valentino Marcattilii. Da gamberorosso.it