«Mi ha rovinato la vita». Sono le parole di una delle allieve del tenente colonnello Giampaolo Cati, 46 anni, accusato di molestie, violenza privata e abuso di autorità nei. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Giampaolo Cati, il colonnello accusato dalle allieve: «Diceva "ti sdrumo", "guarda che scopatrice". Mi faceva pulire i genitali dei cavalli a mani nude»

