Gialappa’s Night non va in onda su Tv8 durante l'abbordaggio Flotilla | i motivi dell'assenza di Santin e Gherarducci
Marco Santin e Giorgio Gherarducci non hanno partecipato al Gialappa's Night su Tv8 dopo le partite di Champions. Fanpage.it apprende che le motivazioni sarebbero legate alla questione palestinese e all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle navi israeliane. Un'assenza che ha costretto il programma a fare a meno di loro e a rivoluzionare la scaletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
