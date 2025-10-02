Gialappa’s Night non è andato in onda ieri sera per sciopero improvviso

Ildifforme.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santin e Gherarducci ieri hanno scioperato per la Global Sumud Flotilla e così Gialappa's Night non è andato in onda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gialappa’s Night non va in onda su Tv8 durante l’abbordaggio Flotilla: i motivi dell’assenza di Santin e Gherarducci

