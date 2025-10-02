Giada Saracino 17 anni scomparsa a Casalnuovo da 5 giorni | vista l'ultima volta a Napoli

La ragazza, originaria di Casalnuovo, sarebbe stata avvistata l'ultima volta in centro a Napoli sabato scorso, in compagnia del fidanzato. Tanti, in rete, gli appelli diffusi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

