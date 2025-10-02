Ghost of Yotei intervista con il co-director del nuovo kolossal su PS5

(Adnkronos) – Alla vigilia dell’uscita ufficiale di Ghost of Y?tei, fissata per il 2 ottobre in esclusiva su PlayStation 5, abbiamo avuto l’occasione di incontrare Nate Fox, co-director del gioco insieme con Jason Connell e figura chiave di Sucker Punch Productions. Lo studio americano, già autore dell’acclamato Ghost of Tsushima, torna con un nuovo capitolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ghost - yotei

Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch

Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

Ghost of Yotei | Come accamparsi nella mappa http://dlvr.it/TNQhlM #GhostOfYotei #Videogiochi #Gaming #NaturaSelvaggia #Accampamento - X Vai su X

ARRIVI DI OGGI PLAYSTATION 5 GHOST OF YOTEI FINAL FANTASY TACTICS THE IVALACE CHRONICLES #playstation5 #play5 #FF #FinalFantasyTactics #ghostofyotei Vai su Facebook

Vendetta, western ed esplorazione: Ghost of Yotei secondo Brian Fleming di Sucker Punch | Intervista al Tokyo Game Show 2025 - Intervista a Brian Fleming, founder e producer di Sucker Punch, per l'arrivo di Ghost of Yotei su PlayStation, durante il Tokyo Game Show. player.it scrive

Giocare con il peso delle conseguenze: intervista a Erika Ishii, volto e voce di Atsu in Ghost of Yotei | Tokyo Game Show 2025 - Intervista a Erika Ishii al Tokyo Game Show, volto e voce di Atsu di Ghost of Yotei ma anche grande nerd appassionata di videogiochi e GDR. Come scrive player.it