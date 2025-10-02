Ghost of Yotei Guerrilla Kojima Ubisoft ed Housemarque si congratulano per il lancio del gioco

Il lancio di Ghost of Yotei, la nuova esclusiva PlayStation firmata Sucker Punch, non è ovviamente passato inosservato nel settore, visto che a poche ore dall’uscita, diversi team di sviluppo di primo piano hanno voluto congratularsi pubblicamente con il team, sottolineando l’importanza di questo nuovo capitolo nell’offerta single player di Sony. Ubisoft ha inviato un messaggio diretto dall’account ufficiale di Assassin’s Creed, evidenziando il parallelismo tra Atsu, protagonista di Ghost of Yotei, e Naoe, eroina di Assassin’s Creed Shadows. Entrambe incarnano figure femminili forti, abili guerriere mosse da un profondo desiderio di vendetta sullo sfondo del Giappone feudale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Yotei, Guerrilla, Kojima, Ubisoft ed Housemarque si congratulano per il lancio del gioco

In questa notizia si parla di: ghost - yotei

Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch

Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

Ghost of Yotei | Come accamparsi nella mappa http://dlvr.it/TNQhlM #GhostOfYotei #Videogiochi #Gaming #NaturaSelvaggia #Accampamento - X Vai su X

ARRIVI DI OGGI PLAYSTATION 5 GHOST OF YOTEI FINAL FANTASY TACTICS THE IVALACE CHRONICLES #playstation5 #play5 #FF #FinalFantasyTactics #ghostofyotei - facebook.com Vai su Facebook

Ubisoft e Guerrilla si congratulano per il lancio di Ghost of Yotei - Disponibile da oggi in esclusiva su PS5, Ghost of Yotei ha ricevuto le congratulazioni da parte di Guerrilla Games e Ubisoft, con due messaggi molto significativi. Da multiplayer.it

Il trailer di lancio di Ghost of Yotei è breve ma intenso - Sony e Sucker Punch hanno pubblicato l'immancabile trailer di lancio di Ghost of Yotei: un video breve ma intenso, che in appena trenta secondi ci introduce al gioco. Lo riporta multiplayer.it