Ghost of Yotei come cambiare la telecamera quando si va a cavallo
Ghost of Yotei porta i giocatori nelle terre del Nord del Giappone, attorno al monte Yotei, dove Atsu affronta gran parte del viaggio in sella al proprio cavallo. Proprio in questi momenti entra in gioco una scelta stilistica particolare: ogni volta che si monta in sella, la telecamera cambia automaticamente, passando a un formato più cinematografico. Lo schermo si adatta al CinemaScope, con due barre nere orizzontali che restringono l’immagine, dando l’impressione di trovarsi in un film. Scopriamo in questo articolo come cambiare la telecamera in questi momenti. Difatti se la soluzione delle due barre nere orizzontali da un lato rende più suggestiva l’esplorazione, dall’altro non è stata accolta con entusiasmo da tutti, con molti giocatori che lamentano una perdita di immersività e preferirebbero mantenere la visuale a pieno schermo, soprattutto durante le lunghe cavalcate. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: ghost - yotei
Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima
Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch
Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori
Hollow Knight: Silksong va bene ma non eccelle nei voti di EDGE, ma Ghost of Yotei va peggio - X Vai su X
Disponibile da oggi in esclusiva su PS5, Ghost of Yotei ha ricevuto le congratulazioni da parte di Guerrilla Games e Ubisoft, con due messaggi molto significativi. Vai su Facebook
Ghost of Yotei, come cambiare la telecamera quando si va a cavallo - Difatti se la soluzione delle due barre nere orizzontali da un lato rende più suggestiva l’esplorazione, dall’altro non è stata accolta con entusiasmo da tutti, con molti giocatori che lamentano una ... Come scrive msn.com
Ghost of Yotei: Trucchi e Strategie da sapere prima di giocare - Per un nuovo giocatore non è raro trovarsi spaesati, senza sapere come orientarsi tra ... Segnala techgaming.it