Prosegue il Festival Fabbrica Europa con tanti appuntamenti di danza, musica e teatro. Stasera (ore 21) al Teatro Cantiere Florida c'è ' Ghosts ' di ' Fanny & Alexander ', spettacolo che attraversa la zona oscura dove realtà e mistero s'incontrano. Tra apparizioni esplosive, colpi di scena e sottilissime inquietudini, l'universo di Edith Wharton, autrice dei racconti da cui lo spettacolo prende le mosse, interroga sul senso di fine, la nostalgia, il rimpianto, i rimorsi, la paura e l'amore per l'invisibile. Domani (ore 21) in prima nazionale al Teatro Puccini ' Until the Beginnings ', di Mouvoir & École des sables (nella foto), porta in scena danzatori e musicisti da Senegal, Germania, Francia per uno spettacolo affascinante e visionario, trascinato da ritmi globali.

© Lanazione.it - ’Ghost’ e la danza multietnica