Ghirelli lascia Gulisano resta al suo posto
Smentite dai fatti le voci circolate nelle ultime settimane nei corridoi della politica locale, secondo cui sarebbero stati due i consiglieri di maggioranza a dover essere surrogati nella seduta del consiglio comunale convocata per oggi. In realtà, l’ordine del giorno prevede la sostituzione di un solo consigliere: l’ex assessore ai Lavori pubblici ed edilizia privata Giancarlo Ghirelli. Giunto al suo 4° mandato, Ghirelli lascia per motivi personali. Al suo posto subentra Sabrina Spaggiari, prima dei non eletti nella lista di maggioranza Futura. A differenza di quanto ipotizzato nei "rumors", non è invece prevista alcuna surroga per Luca Gulisano, giovane consigliere Pd, condannato nel novembre scorso in primo grado a 8 mesi di reclusione con la condizionale per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata nel periodo ’15-’17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ghirelli - lascia
