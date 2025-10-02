GF 2025 polemica su Giulia Soponariu | Sembro una down Primo addio alla Casa

Il Grande Fratello non delude e nel giro di pochissimi giorni ha già fornito un bel po’ di spunti. Non tutti però sono positivi, anzi. Se si parla di critiche mosse al programma, un nome spicca su tutti: Giulia Soponariu. Qualcuno online ha già avanzato richieste di squalifica. Ma cos’ha fatto la giovanissima concorrente? Le pessime battute di Giulia Soponariu. Ha appena 19 anni Giulia Soponariu e per qualcuno ciò giustificherebbe in parte il suo comportamento. Andrebbe redarguita dalla produzione, tramite Simona Ventura, e perdonata. Per altri, invece, occorrerebbe squalificarla dal reality Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it

