Germogli urbani - Arte libri natura
Il piccolo festival sostenibile del quartiere Santa Rita torna dal 9 al 11 ottobre in Piazza Severi. Tre giorni di laboratori, presentazioni, workshop dedicati all'arte, alla natura, ai libri e all'alimentazione.Programma:Giovedì 9 ottobre alle 16:45"Amicizie nell'orto"incontro con l'autrice. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: germogli - urbani
Continuiamo a raccontare “Germogliazioni - Giovani, primavera di comunità”, una campagna sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in occasione della Giornata europea delle Fondazioni del 1 ottobre. ? Partecipiamo con diversi - facebook.com Vai su Facebook