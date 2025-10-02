Germania polemica ad Amburgo | islamici contro le lezioni di musica nelle scuole pubbliche

Islamici in pressing in una scuola di Amburgo per abolire l’insegnamento della musica. Non hanno preso in considerazione neanche l’ipotesi di rendere l’insegnamento facoltativo, come quello della religione in Italia. No, non se ne parla. Punto e basta. Ora, è noto che il rapporto fra islam e musica è sempre stato molto combattuto, vi sono alcuni teologi islamici che sostengono il fatto che la musica possa costituire una distrazione dalle cose religiose. La musica può indurre in tentazione o al peccato soprattutto se accompagnata da strumenti musicali e da testi immorali. Nello stesso islam, viceversa, anche il Corano, talvolta, viene recitato con una sorta di «cantilena» che ricorda vagamente la recita di alcuni salmi nelle chiese cristiane di Oriente e di Occidente. 🔗 Leggi su Panorama.it

