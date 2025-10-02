germania il der spiegel rivela che i droni non identificati che hanno sorvolato lo schleswig holstein avrebbero effettuato misurazioni di infrastrutture critiche

Allarme sicurezza in Germania dopo le rivelazioni del quotidiano tedesco Der Spiegel. Secondo quanto riportato dal settimanale, l’analisi delle rotte di droni non identificati avvistati nello Schleswig-Holstein lo scorso 26 settembre indicherebbe che i velivoli avrebbero sorvolato il territorio con l’obiettivo di effettuare misurazioni su infrastrutture critiche. La segnalazione arriva da un documento interno, citato dal settimanale e dalla polizia locale, che parla di traiettorie parallele di volo, tipiche di operazioni di mappatura e rilevamento. A preoccupare le autorità è soprattutto la scelta degli obiettivi: tra i siti sorvolati figurerebbero una centrale elettrica costiera, il cantiere navale di Thyssenkrupp Marine Systems, gli edifici del governo regionale e del parlamento dello Schleswig-Holstein, oltre all’ospedale universitario di Kiel. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

