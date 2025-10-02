Germania | Hamas ' nessun legame con arrestati per possibile attacco a obiettivi israeliani'

Gaza, 2 ott. (Adnkronos) - Hamas ha negato qualsiasi collegamento con i tre sospettati arrestati a Berlino per aver procurato armi per potenziali attacchi contro obiettivi israeliani o ebraici nel Paese. "Le accuse secondo cui i detenuti avrebbero legami con Hamas sono infondate e mirano a danneggiare la reputazione del movimento e a distorcere la simpatia del popolo tedesco per il nostro popolo palestinese", ha affermato il gruppo in una nota, aggiungendo che "Hamas sottolinea che la sua politica è sempre stata e rimane quella di limitare la sua lotta contro l'occupazione sionista esclusivamente all'interno della Palestina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

