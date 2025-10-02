George Clooney dice addio alla corsa al successo | Ora il tempo è per la famiglia Pensa al ritiro?
A 64 anni, George Clooney sembra aver trovato la piena e completa serenità. In un’intervista nel corso del programma di intrattenimento ‘Extra’, l’attore ha dichiarato che i l tempo della corsa sfrenata verso il successo è ormai alle spalle. Dopo una carriera stellare che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, Clooney ammette di sentirsi appagato e pronto a rallentare, privilegiando la vita privata e la famiglia. Ecco cosa ha detto. George Clooney: “Ho già avuto la mia carriera”. Con la moglie Amal Alamuddin, avvocato di fama internazionale, l’attore condivide la quotidianità con i gemelli Ella e Alexander, oggi otto anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
