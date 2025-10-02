Gensami debutta a Parigi | l' unico brand italiano scelto tra otto nuovi talenti internazionali

Gensami debutta a Parigi con la sua prima collezione femminile dedicata alla primavera-estate 2026. L’unico brand italiano scelto tra otto nuovi talenti internazionali. Parigi accoglie per la prima volta Gensami, il marchio milanese di maglieria d’eccellenza Made in Italy fondato da Miruna Gheordunescu, che sfilerà all’interno di una prestigiosa collettiva dedicata ai designer emergenti. La collezione celebra una femminilità che osa, ispirandosi alla sua fondatrice: imprenditrice internazionale, visionaria e creativa. È il ritratto di una donna che intreccia carriera, famiglia, vita sociale e cura di sé, vivendo ogni giorno con forza e grazia e trasformandolo in un gesto di stile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

