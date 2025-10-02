Genova si illumina per Gaza | flash mob davanti agli ospedali

Anche a Genova questa sera si è svolta l’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, che ha coinvolto presidi sanitari in tutta Italia per ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi nella Striscia.Nel capoluogo ligure hanno partecipato il Policlinico San Martino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it