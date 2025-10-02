Genova si illumina per Gaza | flash mob davanti agli ospedali
Anche a Genova questa sera si è svolta l’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, che ha coinvolto presidi sanitari in tutta Italia per ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi nella Striscia.Nel capoluogo ligure hanno partecipato il Policlinico San Martino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Genova si illumina per Gaza: il 2 ottobre flash mob davanti a tre ospedali cittadini
Torce, lampade e candele in 200 ospedali: “Illuminiamo la notte contro il genocidio”. La protesta silenziosa dei sanitari italiani per Gaza - Giovedì 2 ottobre in 200 ospedali italiani una mobilitazione per protestare contro lo sterminio del popolo palestinese ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Padova si illumina per Gaza: domani flash mob in piazza Pontecorvo - 00, in simultanea con altre 100 città italiane, i sanitari padovani aderiscono all’evento nazionale “Luci sulla Palestina”, promosso dalla rete di operatrici e operatori ... Segnala padovaoggi.it