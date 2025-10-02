Genoa molte modifiche rossoblu in vista della gara contro il Napoli La situazione

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa pronto a reagire dopo la sconfitta con la Lazio: le modifiche di Vieira in vista di Napoli Il Genoa sta attraversando un momento difficile dopo la pesante sconfitta subita contro la Lazio, ma la squadra di Patrick Vieira è determinata a risollevarsi. Nonostante il KO, il tifo rossoblù ha dimostrato di non abbandonare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa molte modifiche rossoblu in vista della gara contro il napoli la situazione

© Calcionews24.com - Genoa, molte modifiche rossoblu in vista della gara contro il Napoli. La situazione

In questa notizia si parla di: genoa - molte

genoa molte modifiche rossobluGenoa, molte modifiche rossoblu in vista della gara contro il Napoli. La situazione - Si tratta di un impegno molto difficile, ma Vieira non vuole farsi trovare impreparato. Da calcionews24.com

genoa molte modifiche rossobluGenoa, i campanelli d’allarme rossoblù, Vieira studia le contromosse - Con la Lazio è arrivato il ko più pesante da quando c’è il francese: l’attacco stenta, stavolta male anche la fase difensiva. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Molte Modifiche Rossoblu