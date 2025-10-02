Genesis GV60 Magma completa i test globali | debutto vicino per il primo SUV elettrico ad alte prestazioni

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Genesis ha annunciato che la GV60 Magma, primo modello ad alte prestazioni nella storia del marchio, ha completato le ultime fasi di un programma di test globale condotto in alcuni dei contesti più estremi del pianeta. Un percorso di sviluppo che ha avuto l’obiettivo di affinare ogni dettaglio tecnico e rendere la vettura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genesis - gv60

genesis gv60 magma completaGenesis GV60 Magma completa i test globali: debutto vicino per il primo SUV elettrico ad alte prestazioni - Genesis ha annunciato che la GV60 Magma, primo modello ad alte prestazioni nella storia del marchio, ha completato le ultime fasi di un programma di test globale condotto in alcuni dei c ... Come scrive msn.com

genesis gv60 magma completaGenesis è pronta a presentare il suo SUV sportivo - Genesis conclude i test sulla GV60 Magma, la versione più potente del suo crossover elettrico che potrebbe avere almeno 650 CV. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Genesis Gv60 Magma Completa