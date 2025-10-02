Genesis GV60 Magma completa i test globali | debutto vicino per il primo SUV elettrico ad alte prestazioni

(Adnkronos) – Genesis ha annunciato che la GV60 Magma, primo modello ad alte prestazioni nella storia del marchio, ha completato le ultime fasi di un programma di test globale condotto in alcuni dei contesti più estremi del pianeta. Un percorso di sviluppo che ha avuto l’obiettivo di affinare ogni dettaglio tecnico e rendere la vettura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com