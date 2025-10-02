Gen V – Stagione 2 | la sostituta di Homelander abbraccia il suo lato oscuro

La star di Gen V ( qui la recensione della Stagione 2 ) , Jaz Sinclair, spiega perché Marie Moreau sta abbracciando il lato oscuro del suo personaggio nella seconda stagione. Dal ritorno di Marie alla Godolkin University, Dean Cipher ( Hamish Linklater ) è ossessionato dal fatto che lei raggiunga il pieno potenziale dei suoi poteri di manipolazione del sangue. Cipher crede persino che potrebbe diventare più potente di Patriota ( Antony Starr ). In Gen V – Stagione 2 Episodio 5, Marie inizia a crederci, in una certa misura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: stagione - sostituta

The White Lotus trova la sostituta di Jennifer Coolidge dopo il finale della terza stagione

Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell’elenco dei 25 calciatori: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per - facebook.com Vai su Facebook

Gen V, la seconda stagione arriva al giro di boa; in Sacche c’è anche “Elon Musk” - Esattamente come The Boys, la serie non regala sconti a nessuno in fatto di menzioni salaci a personaggi reali e noti: ma sotto la patina sardonica, si cela tutta la complessità della nostra società ... Da wired.it

Gen V - Stagione 2, la satira della serie torna con un tono più drammatico e meno goliardico - Ad apportare nuova energia e tensione è il villain, Cipher, interpretato dall'ottimo Hamish Linklater. Lo riporta mymovies.it