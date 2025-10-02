Gen V – Stagione 2 | la sostituta di Homelander abbraccia il suo lato oscuro

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Gen V ( qui la recensione della Stagione 2 ) , Jaz Sinclair, spiega perché Marie Moreau sta abbracciando il lato oscuro del suo personaggio nella seconda stagione. Dal ritorno di Marie alla Godolkin University, Dean Cipher ( Hamish Linklater ) è ossessionato dal fatto che lei raggiunga il pieno potenziale dei suoi poteri di manipolazione del sangue. Cipher crede persino che potrebbe diventare più potente di Patriota ( Antony Starr ). In Gen V – Stagione 2 Episodio 5, Marie inizia a crederci, in una certa misura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stagione - sostituta

The White Lotus trova la sostituta di Jennifer Coolidge dopo il finale della terza stagione

gen v 8211 stagioneGen V, la seconda stagione arriva al giro di boa; in Sacche c’è anche “Elon Musk” - Esattamente come The Boys, la serie non regala sconti a nessuno in fatto di menzioni salaci a personaggi reali e noti: ma sotto la patina sardonica, si cela tutta la complessità della nostra società ... Da wired.it

gen v 8211 stagioneGen V - Stagione 2, la satira della serie torna con un tono più drammatico e meno goliardico - Ad apportare nuova energia e tensione è il villain, Cipher, interpretato dall'ottimo Hamish Linklater. Lo riporta mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Gen V 8211 Stagione