Gen V – Stagione 2 | la scioccante rivelazione sulla sorella di Marie

Jaz Sinclair, protagonista di Gen V – Stagione 2 nei panni di Marie Monroe, spiega la scioccante rivelazione della seconda stagione sulla sorella del suo personaggio. Lo spin-off di The Boys ha debuttato su Prime Video nel settembre 2023 con grande successo di critica, e la seconda stagione di Gen V ha presentato i primi tre episodi il 27 settembre. La stagione è ambientata dopo gli eventi della quarta stagione di The Boys, con l’ascesa al potere di Patriota. In Gen V – Stagione 2 Episodio 5, Marie e i suoi amici sono intrappolati nella struttura di Cipher, mentre lui cerca di convincerla a spingere il suo potere oltre i limiti, per “il bene dell’umanità”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it