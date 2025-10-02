Gen V – Stagione 2 Episodio 5 | il nuovo potere di Marie e la teorie su Cipher
Gen V – Stagione 2 ha gradualmente mostrato il potenziale dei poteri di Marie Moreau, ma l’episodio 5 “ The Kids Are Not Alright ” segna una svolta decisiva: Marie ottiene un potenziamento che potrebbe cambiare le sorti non solo della serie, ma anche di The Boys – Stagione 5. La trama porta i protagonisti a Elmira, dove cercano di liberare Cate, ma finiscono nuovamente prigionieri. Cipher sfrutta la situazione per spingere Marie e i suoi amici oltre i propri limiti, arrivando a coinvolgere anche la sorella di Marie, Annabeth. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: stagione - episodio
South Park shock: Trump finisce a letto con Satana nel primo episodio della 27esima stagione
Fate di hari seldon e prossimi eventi per il mule in foundation stagione 3 episodio 2
Cameo sorprendente di star trek: strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato
Continua la quinta stagione di “Only murders in the building” con l’arrivo del sesto episodio, in uscita su Disney+ oggi, martedì 30 settembre. Il nostro Andrea Rizzuto commenta l’episodio settimanale qui, in questo articolo! - facebook.com Vai su Facebook
Gen V – Stagione 2: la sostituta di Homelander abbraccia il suo lato oscuro - La star di Gen V, Jaz Sinclair, spiega perché Marie Moreau sta abbracciando il lato oscuro del suo personaggio nella seconda stagione. Scrive cinefilos.it
Gen V, la seconda stagione arriva al giro di boa; in Sacche c’è anche “Elon Musk” - Esattamente come The Boys, la serie non regala sconti a nessuno in fatto di menzioni salaci a personaggi reali e noti: ma sotto la patina sardonica, si cela tutta la complessità della nostra società ... Riporta wired.it