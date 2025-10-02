GB attacco alla sinagoga a Manchester | 4 feriti

Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall.

C'è stato un attacco armato contro una sinagoga a Manchester, nel Regno Unito: quattro persone sono state ferite - A Manchester, nel Regno Unito, c'è stato un attacco armato contro una sinagoga: un uomo ha guidato la sua macchina contro le persone attorno all'edificio e poi ha accoltellato diverse persone.

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga: "4 feriti". Aggressore ucciso dalla polizia - Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall.