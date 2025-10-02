Gaza tensioni davanti al liceo Caravillani a Roma Studenti e prof | Noi aggrediti
Alta tensione al Liceo Caravillani di Roma dove questa mattina è intervenuta la polizia per una lite scoppiata al termine di un’assemblea studentesca in cui si è discusso della questione palestinese e della situazione a Gaza. Secondo il racconto di studenti e professori si è verificata una vera e propria aggressione da parte di alcuni adulti, ai danni anche di studenti, in un cortile che la scuola divide con il Tempio ebraico, nel quartiere Monteverde. “E’ successo tutto in un attimo, ho visto il professore che veniva strattonato, gli veniva tolto lo zaino e spinto a terra. Sono volate botte, mi sono messo paura, siamo scappati tutti”, ha spiegato a LaPresse un ragazzo, testimone di quanto avvenuto all’uscita del liceo Caravillani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
