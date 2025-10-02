Gaza svolta nei negoziati | Hamas pronto a dire sì al piano Usa ma con delle condizioni precise
Fonti vicine ai negoziati indicano che colloqui intensi e “produttivi” si sono svolti tra i mediatori arabi e Hamas riguardo il piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso a Gaza. L’attesa è alta, poiché si prevede che una risposta formale dal gruppo militante possa arrivare in giornata. Nonostante l’ottimismo generale, la stessa fonte ha tenuto a precisare al Times of Israel che, pur essendo la risposta attesa come “positiva”, essa sarà accompagnata da una richiesta di diverse modifiche alla bozza originale. Le prime modifiche richieste e il ruolo del Qatar. Il Qatar, che ha giocato un ruolo cruciale come mediatore principale, ha già provveduto a contattare gli Stati Uniti per discutere e negoziare alcune specifiche modifiche al testo del piano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
