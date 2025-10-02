Gaza Schlein | Per noi percorso di pace è indivisibile dal riconoscimento dello Stato palestinese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Per noi il percorso di pace è indivisibile dal riconoscimento dello Stato palestinese e noi chiediamo il pieno riconoscimento di uno Stato di Palestina, perché anche i palestinesi, come gli israeliani, hanno diritto a esistere e vivere in pace, in sicurezza, in uno Stato che sia loro riconosciuto.” Così la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online