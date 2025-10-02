Gaza Salvini | informativa in Cdm su sciopero Inutili ora prove di forza

Roma, 2 ott. (askanews) – Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini “è intenzionato a presentare una informativa sugli scioperi nel settore trasporti nel Consiglio dei Ministri previsto questa sera”. In particolare, si legge in una nota, “anche alla luce dell’intervento della Commissione di Garanzia, l’indicazione è proporre una revisione della normativa vigente sugli scioperi e in particolare delle sanzioni previste per chi incrocia le braccia senza rispettare le regole (ad oggi da 2.500 a 50mila euro)”. “In questa fase delicata”, prosegue il comunicato, “Salvini non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

