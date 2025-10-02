Gaza ricercatori palestinesi arrivati in Italia | il primo già accolto all' Aquila
Il progetto a cui hanno aderito 35 università prevede 150 borse di studio. Tajani: "L'obiettivo è quello di formare la loro futura classe dirigente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - ricercatori
