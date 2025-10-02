Gaza professoressa del Caravillani | Aggressione agli studenti senza alcuna provocazione

“Io ero presente durante la ricreazione quando gli studenti e le studentesse si sono ritrovate nel piazzale della scuola come fanno sempre. In quel momento hanno preso un megafono per cinque minuti ricordando i vari appuntamenti legati al tema della Palestina. Non c’è stato nessun blitz, si sono semplicemente ricordati gli orari come una agenda, dicendo anche che chi non era interessato poteva andare e chi invece voleva partecipare poteva organizzarsi con il collettivo anche perchè le piazza in questi giorni sono un po’ agitate”. E’ il racconto di una delle professoresse che questa mattina ha assistito all’aggressione a degli studenti del liceo artistico Caravillani, da parte di alcuni esponenti della Sinagoga di via di Villa Pamphili (adiacente l’istituto). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, professoressa del Caravillani: “Aggressione agli studenti senza alcuna provocazione”

In questa notizia si parla di: gaza - professoressa

Gubbio. Il 23 settembre sciopero degli studenti. Il 24 settembre in classe di un istituto superiore. Insegnante: Ragazzi avete fatto sciopero? Studenti: Sì Insegnante: Per cosa? Studenti: Per Gaza, professoressa. Insegnante: Sapete dov'è Gaza? Studenti: No, pr - facebook.com Vai su Facebook

Ma quanti insegnanti hanno scioperato per Gaza nelle giornate del 19 e 22 settembre? I primi dati parlano di un numero di adesioni relativamente limitato. Intanto, però, si moltiplicano i momenti di riflessione e le iniziative con gli alunni https://tuttoscuola.co - X Vai su X

Tensione al liceo Caravillani a Roma Monteverde: scontro tra liceali, professori e membri della comunità ebraica dopo gli slogan pro Gaza - Gli alunni si erano riuniti in assemblea e urlavano cori «Free Palestine»: all'uscita l'aggressione da parte di alcuni adulti con cui già durante la ricreazione si erano registrate tensioni ... Lo riporta msn.com

Medioriente, professoressa del Caravillani: “Aggressione agli studenti senza alcuna provocazione” - (LaPresse) “Io ero presente durante la ricreazione quando gli studenti e le studentesse si sono ritrovate nel piazzale della scuola come ... Da stream24.ilsole24ore.com